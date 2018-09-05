Великобритания назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей

Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей.

Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б. Их обвиняют по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и полицейского. При этом на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Как сообщил РИА Новости источник в парламенте, сегодня состоится выступление британского премьера Терезы Мэй, которая проинформирует о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Напомним, ранее утверждалось, что британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей: подозреваемые якобы покинули страну в течение суток после совершения покушения и сейчас находятся в России. Также сообщалось, что Великобритания подозревает в попытке убийства бывших или нынешних сотрудников ГРУ.