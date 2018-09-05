Жители Тюменской области обсудят изменения в схеме обращения с отходами

Областной департамент недропользования и экологии проводит общественное обсуждение откорректированной региональной территориальной схемы обращения с отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента.

Встреча состоится 12 сентября 2018 г. по адресу ул. Советская, 61 в большом зале заседаний, в 15.00. Проект откорректированной территориальной схемы обращения с отходами опубликован на официальном портале органов государственной власти.

Замечания и предложения можно направить в департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Напомним, в августе структура "Корпорации СТС" энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва – "Тюменское экологическое объединение" открыло мусоросортировочный завод, площадью порядка 4 га. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 1,7 млрд руб.