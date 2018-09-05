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Филарет-Денисенко рассказал о планах Константинополя легализовать раскол

Глава украинских раскольников из киевского "патриархата" Михаил Денисенко (Филарет) заявил, что до конца года Константинополь издаст томос об автокефалии "украинской церкви", куда войдут все желающие. Те же, кто сохранят верность канонической Церкви, будут называться "Русская православная церковь на Украине".
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На днях патриарх константинопольский Варфоломей обвинил Россию в том, что она якобы ответственна за раскол на Украине и не способна его решить, так как киевские власти просят автокефалию.

При этом в УПЦ предупреждают, что самовольное решение Варфоломея приведет к расколу в православном мире "вплоть до прекращения евхаристического общения", т.е. к полному разрыву.

Как сообщало Накануне.RU, 31 августа Варфоломей сообщил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что намерен предоставить автокефалию УПЦ, хотя официально заявлено об этом не было. Эту встречу патриарх Кирилл оценил положительно, но наблюдатели отмечали его внутреннюю раздраженность.

28 августа представитель Иерусалимской Церкви архиепископ Севастийский Феодосий заявил, что все православные церкви мира признают Украину канонической территорией РПЦ и не приемлют вмешательства Варфоломея. Предстоятель Сербской Православной Церкви патриарх Ириней заявил, что Варфоломей ведет "пагубную деятельность" в православии и проводит ересь филетизма.

Очередное заседание Константинопольского Синода, на котором будет обсуждаться украинский вопрос, пройдет в Стамбуле 19-21 октября.


Теги: Украина, УПЦ, церковь, автокефалия



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Филарет-Денисенко рассказал о планах Константинополя легализовать раскол

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