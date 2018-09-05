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Находящийся под арестом Удальцов прекратил сухую голодовку

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, находящийся под арестом, прекратил сухую голодовку. Об этом сообщила его супруга Анастасия.

По ее словам, Удальцов начал пить, но голодовку прекращать не планирует, передает РИА Новости.

Оппозиционер объявил голодовку с 14 августа. Недавно его госпитализировали с "сильным обезвоживанием".

В конце августа Удальцов упал в обморок в камере спецприемника, где отбывает наказание.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что арест Удальцова прямо связан с предстоящими выборами мэра Москвы.


Теги: сергей удальцов, голодовка



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Находящийся под арестом Удальцов прекратил сухую голодовку

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