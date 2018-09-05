Что думают родители об использовании смартфонов и планшетов в школе

Мнение родителей о вреде или пользе гаджетов в школьном процессе разделились.

Анастасия Лемешева, 31 год, монтажник считает:"Я против запрета на использование электронных устройств в стенах школы. Считаю, что детям не обязательно сдавать смартфоны учителю или сотруднику администрации, тем более если речь идет о более взрослых детях, как, например, мой сын, который учится в восьмом классе. Но и пользоваться телефоном во время уроков тоже не стоит, пусть он просто будет при себе — на случай срочного звонка".

Александр Щербаков, 34 года, инженер, уверен, что гаджеты не нужны: "Думаю, что гаджеты школьникам однозначно мешают. Для обучения в начальных классах это вообще не нужно. Я бы и дома не давал, а для звонков выдал самый простой кнопочный телефон, не смартфон — только для связи. Вот такое устройство хотелось бы, чтобы всегда было у моего ребенка под рукой. Так спокойнее. На уроках, конечно, звук лучше выключать и перезванивать, если нужно, на перемене".

Александр Тарасов, 35 лет, телеведущий считает, что гаджеты - это инструмент и им надо учиться пользоваться:" В обычной жизни мы, взрослые, уже без них не можем, не выпускаем из рук. Мы привыкли к постоянному «нахождению онлайн». А дети почему должны жить в параллельной безгаджетовой реальности? И было бы неплохо учить их работе с электронными устройствами, например с «поисковиками» обращаться не так просто. Разумеется, строчить в мессенджерах или играть на уроках не дело. И тут пригодится навык «телефонного этикета», которого не хватает большинству взрослых. А гаджеты все равно используются в образовательном процессе — те же большие мультимедийные интерактивные доски. Кроме того, ребенок имеет право на личные вещи, в том числе на телефон, стоящий на «беззвучке» и убранный во время уроков в рюкзак. Личные вещи все же не должны мешать обучению. Например, в первом классе моего ребенка вместе с одноклассниками обязывали сдавать телефон учителю. Ничего страшного в этом нет на первых порах. А взрослые дети сами должны научиться себя контролировать".

Инна Боева, радиоведущая считает, что "гаджеты в школе только мешают". Она говорит:"Телефон должен быть у ребенка. Мои дети уже не школьники. Но у нас не возникало проблем с телефонами, все решалось легко и спокойно. А те, кто сегодня делает проблему из наличия в школе гаджетов у детей, не очень разумны. Запретами мало чего можно добиться".

Анастасия, стоматолог говорит так: "Смартфоны не помогают и не мешают сами по себе, это зависит от использования. Любой предмет может быть как во вред, так и во благо. Но телефон должен быть всегда при себе, мой ребенок учится во втором классе. Я хотела бы быть с ним на связи".

Александра Елизарова, 31 год, художник-оформитель делится таким мнением: "К гаджетам отношусь в принципе спокойно, но дети, конечно, не умеют контролировать проведенное за ними время. Поэтому все же иногда стоит их ограничивать. Хотя смартфоны и планшеты так же помогают в процессе воспитания. Например, принес «двойку» — гаджеты изымаются. Появляется стимул учиться лучше. Также большинство школьников пользуются электронными устройствами просто от скуки. Но так образуются коллективы по интересам, к примеру любители определенных игр и интересных приложений. Таков уж современный мир — скакалочки уже не в моде. И мне все-таки проще, когда я могу в любой момент позвонить ребенку, будь он в школе или по дороге домой. Так же и с его стороны — если что-то случится, то есть возможность быстро это сообщить. Ну а во время уроков лучше сдавать, было бы здорово устроить какие-нибудь шкафчики для гаджетов. Мой ребенок учится в седьмом классе и всегда носит телефон в школу, но если учитель увидит его в руках на уроке — оставит замечание в дневнике или даже выгонит за дверь".