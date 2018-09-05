Сборные России и Турции в Лиге наций рассудят португальские арбитры

На матче Лиги Наций УЕФА между сборными Турции и России будет работать португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

Ассистентами выступят Руй Тавареш и Паулу Соареш, а в роли дополнительных ассистентов будут Тиагу Мартинш и Жоау Пинейру. Резервным рефери назначен Бруну Родригеш.

Матч Турция - Россия состоится 7 сентября на стадионе имени Шенола Гюнеша в Трабзоне. В этот понедельник российские футболисты собрались на тренировочной базе в Новогорске для подготовке к этой игре, а также к контрольной встрече с Чехией.

Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уже рассказал, кто из его игроков будет капитаном в этих матчах.