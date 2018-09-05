Салехардский энергоузел подключен к централизованной зоне электроснабжения

Салехардский энергоузел подключен к централизованной зоне электроснабжения России.

В изолированный энергорайон входили столица Ямала, а также город Лабытнанги, Приуральский, Ямальский, Тазовский, Красноселькупский, Шурышкарский районы, часть Надымского и Пуровского районов. Постепенно из децентрализованного сектора выйдут Салехард, Лабытнанги и Харп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Торжественная церемония подключения узла состоялась сегодня, символическую кнопку нажали врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, врио губернатора Тюменской области Александр Моор и гендиректор "Тюменьэнерго" Сергей Савчук.

По словам Артюхова, для присоединения к Салехардскому энергоузлу Лабытнанги и Харпа будут построены две подстанции, на 110 кВ каждая, и питающие их высоковольтные линии.

Строительство подстанций в суровых северных условиях, прокладка линий и подключение изолированной системы к единому энергопотоку – уникальный для России опыт. Сергей Савчук, отметил, что введенные мощности в четыре раза перекрывают существующие потребности города, они достаточны для реализации любых крупных и энергоёмких проектов.

Добавим, проект присоединения Салехардского энергоузла к единой энергосистеме реализован несколькими субъектами электроэнергетики: "Салехардэнерго" реконструировала городскую энергосистему и провела мероприятия по выходу на оптовый рынок электроэнергии; "Тюменьэнерго" построила объекты электросетевого комплекса высоковольтных линий 220 кВ "Надым – Салехард" с тремя подстанциями; филиал "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибири" реконструировал подстанцию 220 кВ "Надым".