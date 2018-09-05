05 Сентября 2018
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В Екатеринбурге главы избирательных комиссий получали фальшивые письма от Памфиловой. На домашний адрес

В Екатеринбурге неизвестные рассылали от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой фальшивые письма главам участковых избирательных комиссий города. Об этом Памфилова рассказала на заседании Центризбиркома, сообщает ТАСС.

"На домашние адреса председателей участковых избирательных комиссий города Екатеринбурга были направлены письма на бланке с моей подписью, так хорошо все сделано, профессионально", - сказала она.

По ее словам, текст письма составлен грамотно, и она сама бы подписалась под ним, однако это оказалось фальшивкой. Сейчас все данные будут переданы правоохранительным органам.

Глава ЦИК также добавила, что на выборах 9 сентября возможны различные провокации, и призвала избирательные комиссии достойно и профессионально реагировать на них.


Теги: Элла Памфилова, ЦИК, выборы



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В Екатеринбурге главы избирательных комиссий получали фальшивые письма от Памфиловой. На домашний адрес

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