На Южном Урале прокуратура требует взыскать с осужденного экс-главы района и его соучастника свыше 10 млн рублей

В Челябинской области прокурор требует взыскать свыше 10 млн рублей с бывшего главы Кунашакского района Вадима Закирова, осужденного за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, и его соучастника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в феврале Челябинский областной суд снизил на два месяца наказание экс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову, осужденному за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В колонии строгого режима бывший чиновник проведет 8 лет 10 месяцев. Закиров помог Александру Опперману мошенническим путем завладеть бюджетными денежными средствами при совершении сделки по купле-продаже по завышенной стоимости здания детского сада в селе Кунашак. Сумма сделки составила 19,1 млн рублей, тогда как реальная стоимость здания, по версии следствия, не превышала 9 млн рублей.

Таким образом, муниципалитету был причинен ущерб свыше 10 млн рублей.

"С целью принятия мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, прокуратурой района в Кунашакский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденных лиц солидарно в пользу муниципального образования "Кунашакский муниципальный район" незаконно полученных денежных средств в размере свыше 10 млн рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.