05 Сентября 2018
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От "Натали Турс" пострадало полторы тысячи уральцев

От деятельности туроператора "Натали Турс" пострадало около 1 тыс. 500 уральцев. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы видим следующую картинку: количество этих людей не превысит 6 тыс. - это в целом по стране, из них полторы тысячи уральцев. На компенсацию могут рассчитывать туристы, которые приобретали пакетные туры. То есть, если они приобретали отдельные услуги - авиабилеты, проживание, это не компенсируется", - добавил он.

Также по словам Мальцева, чтобы определить необходимый объем средств для выплаты компенсации клиентам, есть 30 дней дня сбора нужной информации.

Отметим, что 3 сентября вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, дающие право Ростуризму исключать туроператоров из единого реестра до его объявления об остановке деятельности. По мнению Мальцева, теперь подобные ситуации будут решаться гораздо проще.

Напомним, что 4 сентября "Натали Турс" прекратила свою туроператорскую деятельность. Ранее страховая компания опубликовала список документов, необходимых для получения компенсации.

В конце июня "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры. 14 августа компания заявила о приостановке своей деятельности. Официальное заявление появилось на сайте туроператора. При этом сооснователь и руководитель компании Владимир Воробьев опроверг это.


Теги: натали турс, урал, туроператор, Михаил Мальцев



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От "Натали Турс" пострадало полторы тысячи уральцев

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2018 15:27 Мск "Натали Турс" прекратила туроператорскую деятельность

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