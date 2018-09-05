В ДНР показали фото разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко

МВД ДНР разыскивает двух человек, которые находились в кафе "Сепар" в день убийства главы республики Александра Захарченко.

Фотографии двух мужчин размещены на сайте ведомства.

Тех, кто имеет какую-либо информацию о их местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

31 августа в кафе "Сепар" в Донецке взорвалось самодельное устройство, которое, возможно, было активировано с помощью телефонного звонка. Напомним, помимо Захарченко погиб его охранник, еще 11 человек пострадали, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным донецких властей, удалось задержать причастных к покушению людей, которые дают показания.