В ДНР показали фото разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко
МВД ДНР разыскивает двух человек, которые находились в кафе "Сепар" в день убийства главы республики Александра Захарченко.
Фотографии двух мужчин размещены на сайте ведомства.
Тех, кто имеет какую-либо информацию о их местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции.
31 августа в кафе "Сепар" в Донецке взорвалось самодельное устройство, которое, возможно, было активировано с помощью телефонного звонка. Напомним, помимо Захарченко погиб его охранник, еще 11 человек пострадали, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По данным донецких властей, удалось задержать причастных к покушению людей, которые дают показания.