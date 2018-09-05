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экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Компания "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." выделит 80 миллионов на развитие Югры

Правительство Югры сегодня в Ханты-Мансийске заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." ("СПД"), сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Свои подписи в документе поставили губернаторы Югры Наталья Комарова и гендиректор компании "СПД" Майкл Джеймс Коллинс. Соглашение заключено на 2019-2023 г. и направлено на взаимовыгодное сотрудничество в целях стабильного развития экономики, улучшения инвестиционного климата и решения социальных задач Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам губернатора, условно соглашение можно разделить на два направления. Первое - развитие минерально-сырьевой базы углеводородов, второе - участие компании в реализации региональных и муниципальных мероприятий по развитию спорта, проектов в сфере культуры, экологии, развитие инфраструктуры систем здравоохранения и образования.

Компания "СПД" является лидером по внедрению технологий "умной добычи", а потому власти автономного округа заинтересованы в развитии и распространению опыта компании по цифровизации "умных" месторождений. Также компания является партнером крупных международных и региональных мероприятий, среди которых международный форум "Нефтяная столица", экологическая акция "Спасти и сохранить", международные соревнования на кубок губернатора по гребле на обласах. Новые направления – проект Югорского государственного университета "Научная библиотека 2020", создание "Интеллект-центра" в музее геологии, нефти и газа.

Салым Петролеум Девелопмент Н.В., подписание соглашения, Наталья Комарова, Майкл Джеймс Коллинс(2018)|Фото: admhmao.ru

"Компания "Салым Петролеум" одна из тех, на кого можно положиться, это надежный партнер для автономного округа. Важно то, что компания принимает решения в производственной и социальной деятельности не время о времени, а действует системно, комплексно, в соответствии со своей корпоративной культурой", - прокомментировала подписанное соглашение губернатор округа Наталья Комарова.

Отметим, что по соглашению, компания выделит 80 млн руб. в 2019 г. на социально-экономическое развитие округа.

Кроме того, глава региона провела личную встречу с гендиректором "СПД", во время которой стороны обсудили планы по развитию ресурсной базы и приращению запасов путем реализации стратегически важного проекта "Южный хаб". По мнению Натальи Комаровой этот проект позволит компании к 2020 г. выйти на уровень добычи свыше 7 млн тонн в год.

Салым Петролеум Девелопмент Н.В., подписание соглашения, Наталья Комарова, Майкл Джеймс Коллинс(2018)|Фото: admhmao.ru

"Мы высоко оцениваем то, что компания предусмотрела возможность реализовывать этот проект именно здесь, в Югре. Он позволит не понижать планку общего объема добычи нефти. Правительство автономного округа заинтересовано в создании условий, необходимых для достижения компанией поставленных целей по этому перспективному проекту", - заявила глава региона.

По словам губернатора, учитывая, что пилотный проект "Южный Хаб" – это кластерный подход к разработке малых месторождений, необходимо выстраивать систему, способствующую стимулированию разработки месторождений, находящихся на инвестиционной стадии освоения, а также стимулированию поиска перспективных технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, их рентабельному освоению. Говоря о проекте "Южный хаб", Майкл Джеймс Коллинс выразил уверенность, что в ходе его реализации удастся добыть 21 млн тонн нефти. Совокупные инвестиции достигнут 33 млрд руб., налоговые отчисления составят порядка 168 млрд, включая налог на прибыль.


Теги: Салым Петролеум Девелопмент Н.В., подписание соглашения, Наталья Комарова, Майкл Джеймс Коллинс



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Компания "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." выделит 80 миллионов на развитие Югры

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