В Роскосмосе призвали СМИ не манипулировать информацией о "дыре" в "Союзе" до завершения работы комиссии

В Роскосмосе призвали СМИ воздержаться от публикаций различных версий аварии на космическом корабле "Союз МС-09", приведшей к его разгерметизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гокорпорации.

"Роскосмос просит воздержаться представителей СМИ от публикации непроверенной информации, полученной от анонимных источников по результатам работы комиссии по расследованию нештатной ситуации, возникшей на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", находящегося в составе Международной космической станции", - говорится в сообщении.

По мнению корпорации, такие публикации могут повлиять на работу комиссии по расследованию инцидента.

"Роскосмос подчеркивает, что ссылки на так называемые "источники в ракетно-космической отрасли", сообщающие различные "версии" расследования — способ манипуляции информацией и воздействия на работу представителей комиссии", - говорится в сообщении.

Завершить работу и представить выводы комиссия планирует в середине сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом. Позднее СМИ сообщили, что отверстие в "Союзе" сделали во время его сборки в Королеве.