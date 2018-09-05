05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Серый кардинал" Екатеринбурга проиграл битву?...

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика В бывшем СССР Украина

На Украине скандал: спикер Рады похвалил Гитлера

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что подаст в суд на спикера парламента Андрея Парубия, который привел в пример Адольфа Гитлера за "развитие демократии".
Читайте также:

По словам Рабиновича, Парубий пропагандирует фашизм. Он призвал Европу и Германию дать оценку действиям украинского спикера, а Парубия - уйти в отставку.

Накануне спиер Рады похвалил немецкого диктатора.

"Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", - сказал он.

Также Парубий заявил, что изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем призвал "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".

Это далеко не первый случай выражения симпатий в адрес Гитлера на Украине. В апреле депутат из Львова Марьяна Батюк поздравила Гитлера с днем рождения в Facebook. В мае украинский консул в Гамбурге Василий Марушинец выступил на стороне нацистской Германии против евреев. При этом во Львове каждый год годовщину оккупации немецко-фашистскими войсками отмечают как праздник. Напомним, 30 июня 1941 года там было провозглашено "украинское государство".

Как сообщало Накануне.RU, в ВСУ также вводится нацистское приветствие.

плакат, вояки Гитлера - приятели народа, нацизм, украинские националисты(2014)|Фото:

Вырезка из галицкой газеты в начале Великой Отечественной войны


Теги: Украина, Гитлер, Андрей Парубий



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине скандал: спикер Рады похвалил Гитлера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 226

Мнения из сети


Наши спецпроекты