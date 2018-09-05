На Украине скандал: спикер Рады похвалил Гитлера

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что подаст в суд на спикера парламента Андрея Парубия, который привел в пример Адольфа Гитлера за "развитие демократии".

По словам Рабиновича, Парубий пропагандирует фашизм. Он призвал Европу и Германию дать оценку действиям украинского спикера, а Парубия - уйти в отставку.

Накануне спиер Рады похвалил немецкого диктатора.

"Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", - сказал он.

Также Парубий заявил, что изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем призвал "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".

Это далеко не первый случай выражения симпатий в адрес Гитлера на Украине. В апреле депутат из Львова Марьяна Батюк поздравила Гитлера с днем рождения в Facebook. В мае украинский консул в Гамбурге Василий Марушинец выступил на стороне нацистской Германии против евреев. При этом во Львове каждый год годовщину оккупации немецко-фашистскими войсками отмечают как праздник. Напомним, 30 июня 1941 года там было провозглашено "украинское государство".

Как сообщало Накануне.RU, в ВСУ также вводится нацистское приветствие.

Вырезка из галицкой газеты в начале Великой Отечественной войны