Виновником страшной аварии с микроавтобусом в Подмосковье мог стать водитель грузовика

Следственный комитет выясняет все обстоятельства серьезного ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса в Подмосковье. Предварительно установлен виновник аварии.

Напомним, все случилось сегодня утром на 137-м километре трассы М-1 в Можайском районе. Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, в результате погиб один пассажир автобуса и еще девять пострадали.

Как предварительно установили следователи, водитель, управлявший грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Он потерял управление и допустил опрокидывание грузовика: в результате произошло столкновение с двигающимся в попутном направлении пассажирским микроавтобусом, в салоне которого ехали 15 человек.

Все пострадавшие были госпитализированы. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Ранее сообщалось, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.