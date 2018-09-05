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Виновником страшной аварии с микроавтобусом в Подмосковье мог стать водитель грузовика

Следственный комитет выясняет все обстоятельства серьезного ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса в Подмосковье. Предварительно установлен виновник аварии.

Напомним, все случилось сегодня утром на 137-м километре трассы М-1 в Можайском районе. Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, в результате погиб один пассажир автобуса и еще девять пострадали.

Как предварительно установили следователи, водитель, управлявший грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Он потерял управление и допустил опрокидывание грузовика: в результате произошло столкновение с двигающимся в попутном направлении пассажирским микроавтобусом, в салоне которого ехали 15 человек.

(2018)|Фото: ГУ МЧС по Московской области

Все пострадавшие были госпитализированы. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Ранее сообщалось, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.


Теги: Подмосковье, автобус, грузовик, ДТП, расследование



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Виновником страшной аварии с микроавтобусом в Подмосковье мог стать водитель грузовика

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Ранее 05.09.2018 10:12 Мск В Подмосковье "лоб в лоб" столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы

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