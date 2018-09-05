На трассе в Свердловской области легковушка насмерть сбила пешехода и перевернулась

На автодороге Нижняя Тура - Качканар в районе 35 км накануне вечером произошло ДТП с гибелью пешехода. Сам виновник аварии с травмами госпитализирован в больницу, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его информации, водитель ВАЗ-21703 пытался совершить обгон и допустил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части встречного направления. После этого автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ-32054, съехал с трассы и опрокинулся.

Также известно, что пешеход двигался по дороге без световозвращающих элементов на верхней одежде.

"Пешеход, личность которого пока не установлена, к сожалению, погиб до приезда неотложки. Автобус ПАЗ предназначен для перевозки пассажиров, но в момент аварии в салоне кроме водителя больше никого не было. По итогам начавшейся проверки полицейские ГИБДД примут соответствующее решение. У легковушки от удара оторвало бампер. Транспортное средство имеет серьезные механические повреждения и маловероятно, что подлежит восстановлению", - отметил полковник Горелых.

Экспертиза показала, что владелец ВАЗа был трезв. Его водительский стаж составляет менее 1 года, а ранее он привлекался к административной ответственности всего два раза.