"Это явление редкое, но не аномальное". Подробности землетрясения на Южном Урале

В Челябинской области сегодня ночью произошло землетрясение. Сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе, но толчки почувствовали и жители других населенных пунктов Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В муниципалитете введен режим ЧС, в школах района отменены занятия, родителей просят по возможности забрать детей из детских садов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58 в 1,5 км от поселка Орловка. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и ЗАТО Трехгорный, где располагается предприятие "Росатома" – ФГУП Приборостроительный завод. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу.

"Трясёт всех... очень страшно. Фонари на улице все отключились, еще страшнее стало, быстрей бы рассвело. В подъезде стены треснули, у соседей горшки с цветами упали, посуда. Как страшно, я думала шкаф на меня упадёт", - пишут жители.

"5 сентября в 03.57 мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло, - написала на своей странице в соцсети председатель собрания депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева. - Было такое чувство, что произошёл взрыв, сопровождающийся тупым грохотом. Подземные толчки настолько сильные и вибративные, - посреди ночи это страшновато. Я насчитала 6 толчков. Кровать как будто кто-то сильно качал в несколько рук. Сувениры на тумбочках и зеркальной полке звенели, некоторые попадали. За окном сильно воют собаки. Люди в недоумении выбежали на улицу. В 04.45, был седьмой толчок. Разламывается голова от какой-то неестественной боли. Предупреждений и оповещений по линии ЧС нет. Интернет работает. Быстрее бы стало светло".

По ее словам, из-за подземных толчков в городе есть разрушения: образовались трещины в домах по улице Степана Разина и Стройгородка, трещины в стенах здания Катав-Ивановской центральной больницы, у кого-то лопнули печи, трещины на стенах, с потолков отвалилась штукатурка, разбилась посуда.

"В моём рабочем кабине все попадало с угловой полки - сувениры, книги. С потолка насыпалось строительной пыли и песка на мебель, на стенах покосились городские атрибуты. 5 сентября, в 4.00, главе города пришлось бежать в здание, потому как сработала охранная сигнализация", - отметила она.

Повреждения получили здания стационара Катав-Ивановской больницы и детской поликлиники. Их эксплуатация временно приостановлена. Пациентов перевели в больницу Усть-Катава.

Из 36 объектов управления образования пострадали 12. В школах района отменены занятия. Приостановлен учебный процесс и в Катав-Ивановском индустриальном техникуме. "Занятия приостановлены до оценки безопасности помещений техникума для занятий ", - говорится в сообщении.

Жителей Катав-Ивановска, у которых пострадало имущество во время землетрясения, просят обращаться в Единую диспетчерскую службу района, при этом отмечая, что звонков очень много, поэтому "нужно набраться терпения".

Глава ЗАТО Трехгорный Евгений Сычев записал видеообращение к жителям, в котором попросил не паниковать и сохранять спокойствие.

"Сегодня ночью вы испытали необычное явление, которое никогда не испытывали в нашей местности. Были зафиксированы подземные толчки природного характера. Уже в 4.20 был собран штаб в городе, где мы проанализировали ситуацию, которая произошла, и согласовали свои действия с областным управлением МЧС. Да, действительно подтверждено, что по территории Челябинской области и сопрягающих территории – в Башкирии, Свердловской области были зафиксированы подземные толчки амплитудой 5,5 баллов", - призвал он.

По его словам, были даны указания соответствующим городским службам, для того чтобы они проверили все энергетические системы и системы жизнеобеспечения. Такая проверка проведена, никаких разрушений и повреждений, особенно газовых систем, нет. Здания сооружения находятся в штатном состоянии. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой не паниковать, не расстраиваться, быть в дежурном состоянии… Если потребуется какая-нибудь дополнительная информация она будет доведена в оперативном порядке. Все системы городские работают в штатном режиме. "Поэтому всем сохранять спокойствие, работать в обычном жизненном цикле", - заявил он.

Толчки почувствовали жители граничащих с Челябинской областью регионов. Так, подземные толчки в течении незначительного времени в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе. "Нарушения электро-газоснабжения, водоснабжения нет. Погибших, пострадавших нет. Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

В Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области и операторам "Системы 112" поступило 4 звонка из Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано.

Белоярская АЭС работает в штатном режиме, подземные толчки никак не повлияли на ее работу.

"5 сентября 2018 года Белоярская АЭС работает в штатном режиме. Подземные толчки, которые произошли в Челябинской области в ночь на среду, не были зафиксированы системами сейсмического мониторинга Белоярской АЭС, и никак не повлияли на работу атомной станции. Отклонений от нормальных условий эксплуатации АЭС нет. Радиационный фон на площадке Белоярской АЭС и зоне наблюдения соответствует значениям природной фона", - говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, в Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан. На 17 часов запланировано заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Пострадавших и значительных разрушений зданий в результате ЧС нет, но обследования продолжаются.

В 12.27, по данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе произошла повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6.

Как рассказал Накануне.RU старший научный сотрудник института геофизики УРО РАН Александр Гуляев, для уральского региона землетрясения – это редко происходящее, но нормальное событие.

"Толчки, по-видимому, сопровождают становление на современном этапе новейшего уральского горного пояса, поэтому это явление редкое, но не аномальное. Я в шутку говорю, что наши уральские землетрясения — это элементы научной экзотики, чем события поражающие инженерные сооружения и жизни людей. Они не имеют значительной силы, чтобы разрушать инженерные сооружения. В районе Катав-Ивановска землетрясение было с силой магнитуды, по данным нашей обсерватории Арти, порядка 4,7, а сила составила от 2 до 6 баллов. Разрушения и серьезное повреждение инженерных сооружений начинается с интенсивностью 7 баллов, но у нас на Урале пока таких событий не было и вряд ли предвидятся в будущем", - подчеркнул он.

Гуляев объяснил, что во время землетрясения происходит основной толчок, за которым следует серия более слабых, которые со временем свою интенсивность и частоту уменьшают. "Они могут продолжаться, но будут угасать и уменьшать свою интенсивность во времени", - подчеркнул он.