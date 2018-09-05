Стаи дронов будут отгонять птиц от аэропортов

Ученые создали миниатюрные беспилотники, которые собираются в "стаю" и отгоняют птиц от аэропортов. Статья опубликована в журнале IEEE Transactions on Robotics.

Отмечается, что для дронов разработали специальный "пастушеский" алгоритм, созданный с учетом известных законов поведения стаи и коллективной реакции птиц.

В разработке приняли участие Адитья Паранжапи из Имперского колледжа Лондона и его коллеги из США и Кореи.

Новые беспилотные аппараты уже прошли испытания и успешно отогнали птиц от небольшого аэродрома, расположенного вблизи кампуса корейского института KAIST.

Стоит отметить, что столкновения самолетов с птицами нередко приводят к серьезным авариям, а также становятся причинами повреждений авиалайнеров.

Так, в июне при вылете из аэропорта Новосибирска в лобовое стекло Boeing 737-800 попала птица. Самолет был вынужден несколько часов кружить над городом, вырабатывая топливо.

Во время ЧМ-2018 сообщалось о ЧП с самолетом , на котором летела сборная Саудовской Аравии. По данным авиакомпании "Россия", причиной возгорания двигателя стала птица.