05 Сентября 2018
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наука и техника За рубежом

Стаи дронов будут отгонять птиц от аэропортов

Ученые создали миниатюрные беспилотники, которые собираются в "стаю" и отгоняют птиц от аэропортов. Статья опубликована в журнале IEEE Transactions on Robotics.
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Отмечается, что для дронов разработали специальный "пастушеский" алгоритм, созданный с учетом известных законов поведения стаи и коллективной реакции птиц.

В разработке приняли участие Адитья Паранжапи из Имперского колледжа Лондона и его коллеги из США и Кореи.

Новые беспилотные аппараты уже прошли испытания и успешно отогнали птиц от небольшого аэродрома, расположенного вблизи кампуса корейского института KAIST.

Стоит отметить, что столкновения самолетов с птицами нередко приводят к серьезным авариям, а также становятся причинами повреждений авиалайнеров.

Так, в июне при вылете из аэропорта Новосибирска в лобовое стекло Boeing 737-800 попала птица. Самолет был вынужден несколько часов кружить над городом, вырабатывая топливо.

Во время ЧМ-2018 сообщалось о ЧП с самолетом , на котором летела сборная Саудовской Аравии. По данным авиакомпании "Россия", причиной возгорания двигателя стала птица.


Теги: дроны, птицы



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Стаи дронов будут отгонять птиц от аэропортов

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