На месте крушения вертолета в Иркутской области найдены "черные ящики"

На месте крушения вертолета в Иркутской области найдены его бортовые самописцы. Скоро начнется их расшифровка.

Напомним, в воскресенье вертолет Ми-8 выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь. На следующий день его нашли разрушенным. Известно, что судно принадлежало авиакомпании "Ангара" и вылетело для производства аэросъемки.

В результате крушения погибли три человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, на месте авиакатастрофы найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, которые будут переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет. Также с места происшествия изъяты образцы топлива, их направят для проведения химической экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, после случившегося Ространснадзор организовал внеплановую проверку авиакомпании "Ангара".