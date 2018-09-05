05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Серый кардинал" Екатеринбурга проиграл битву?...

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Сибирский ФО В России

На месте крушения вертолета в Иркутской области найдены "черные ящики"

На месте крушения вертолета в Иркутской области найдены его бортовые самописцы. Скоро начнется их расшифровка.

Напомним, в воскресенье вертолет Ми-8 выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь. На следующий день его нашли разрушенным. Известно, что судно принадлежало авиакомпании "Ангара" и вылетело для производства аэросъемки.

В результате крушения погибли три человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, на месте авиакатастрофы найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, которые будут переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет. Также с места происшествия изъяты образцы топлива, их направят для проведения химической экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, после случившегося Ространснадзор организовал внеплановую проверку авиакомпании "Ангара".


Теги: вертолет, крушение, Иркутская область, самописцы



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На месте крушения вертолета в Иркутской области найдены "черные ящики"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2018 16:55 Мск На экспертизу отправлены тела трех погибших членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Иркутской области
Ранее 03.09.2018 15:37 Мск Ространснадзор организовал внеплановую проверку авиакомпании "Ангара" после крушения вертолета в Иркутской области
Ранее 03.09.2018 13:40 Мск После крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело
Ранее 03.09.2018 09:14 Мск На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела троих погибших
Ранее 03.09.2018 07:44 Мск Пропавший в Иркутской области вертолет найден разрушенным
Ранее 02.09.2018 11:38 Мск В Иркутской области ищут Ми-8, пропавший со связи

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 226

Мнения из сети


Наши спецпроекты