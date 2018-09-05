Жителей Екатеринбурга по телефону зовут на выборы голосом Куйвашева

Жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от неизвестных, где включается запись голоса губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева с призывом пойти на выборы депутатов 9 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший депутат ЗакСО Евгений Артюх, передает корреспондент Накануне.RU

"Только что. Звонок: "С вами будет говорить губернатор Свердловской области". Включается запись и там Куйвашев Е.В. толкает речь о необходимости прийти и проголосовать и о том, что он лично выбирает "пятилетку развития", - пишет Артюх.

Напомним, что выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут уже в это воскресенье, 9 сентября.