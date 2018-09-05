"Секты личного роста" и "политическое сектантство". В России могут расширить понятие сект

Закупка на исследование о регулировании вопросов в сфере деятельности религиозных объединений объявлена закрытой, поставщики определены, начальная (максимальная) сумма сделки составила 4 млн руб. В открытом конкурсе, заказчиком которого был аппарат Государственной думы, победили Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Антон Арышев. Результаты определения поставщика опубликованы на официальном сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее расширить понятие "секты" предложил председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, он направил в Мосгордуму предложение приравнять к значению религиозной организации коммерческие объединения, научно-просветительские общины, использующие психологические приемы для выманивания денег у участников, всевозможные группы личного роста и другие коммерческие объединения.

"Это интересное предложение, его стоит очень серьезно и внимательно проработать с точки зрения права и с точки зрения исследования самих этих организаций. Конечно, разные тренинги, которые предполагают безоговорочную веру лидеру, предполагают игры, которые нацелены на неестественное сближение людей, раскрытие личной информации прямо или через разного рода тесты, манипулятивные массовые мероприятия – это все очень похоже на те сектантские практики, которые мы знаем из жизни псевдорелигиозных организаций", – говорит в беседе с Накануне.RU протоиерей Всеволод Чаплин.

Эксперт отмечает, что, например, недавнее выступление бизнес-коучера Тони Роббинсона в Москве очень было похоже на мероприятия западных миссионеров, которые устраивали в Олимпийском в 1990-е годы.

"Это и долгое ожидание проповедника, – рассказывает Чаплин. – Разогрев через фильмы и менее статусных выступающих перед главным, большое скопление народа, утрированное внимание к гуру. Это все очень похоже на сектантскую модель организации собраний. У нас есть закрытые и оппозиционно действующие сообщества, которые занимаются откровенной "промывкой мозгов". Более того, некоторые доктрины практикуются со всей тотальностью и не желанием слушать своих оппонентов, они могут быть названы политическим сектантством – в частности за пенсионной "реформой" стоят рыночные фундаменталисты и такие роботообразные, клонированные управленцы. Я в их мировоззрении и методах действия усматриваю политическое сектантство".

Инициатор законопроекта в Мосгордуме Антон Палеев отмечал, что главная цель подобных образований – так или иначе подчинять разум человека, а манипулирование членами общины может носить мошеннический характер. Выманивая деньги у своих адептов, создатели современных культов, основанных на различных псевдорелигиозных или псевдонаучных теориях, практически неуязвимы к руке закона, так как организации зарегистрированы как коммерческие и не используют широкую рекламу, затягивая в свои сети "сарафанным радио" и личным общением обращенных сектантов.

К тому же внешне такие "секты" могут использовать для своего оправдания вполне рациональные цели – привлекать уникальными методами по достижению успеха, повышения заработка, определению талантов и разбор характера с помощью уникальных тестов и анкетирования (именно тогда человек может выдать всю информацию о себе и стать объектом манипулирования). Ответ на все вопросы, идейная доктрина раскрывается только для "истинных братьев" по истечению некоторого времени, когда сознание человека уже готово к восприятию "нового мировоззрения", критическое мышление притуплено, и новообращенный член секты готов продать квартиру и машину, чтобы отнести деньги в свою "новую семью".

Но если говорить о юридических вопросах, у нас до сих пор нет правового понятия секты, хотя несколько раз это понятие пытались ввести.

"Секта – это пока термин не юридический, а богословский и религиоведческий, – говорит Всеволод Чаплин в беседе с Накануне.RU, – но вполне возможно, что стоит этот термин ввести в право. В частности, во французской правовой практике есть понятие "культ", может, и у нас пора слово "секта" ввести в законодательство и при этом предостеречь не только от квазирелигиозной деятельности, но и деятельности, связанной с организованным контролем над личностью".

Напомним, в июле Госдума запланировала провести экспертный анализ по созданию законодательных мер по защите от сектантов, 30 июля на портале госзакупок объявили открытый конкурс на "оказание услуг по проведению экспертно-аналитических исследований", стоимость исследования определили в 4 млн. руб. В течение месяца поступали заявки, и 28 августа комиссия начала свою работу по отбору победителей. Вчера, 4 сентября, на сайте госзакупок был размещен Протокол рассмотрения и оценки заявок, 5 сентября определение поставщика было завершено. Исполнитель заказа должен будет провести сравнительный анализ проблем Франции, Германии, Австрии, США, Турции, КНР при регулировании вопросов в сфере деятельности религиозных объединений. Деньги на исследования двум победителям будут выделены из федерального бюджета, – Академия народного хозяйства получит чуть более 2 млн 203 тыс. руб., Антон Арышев - 1,5 млн. Исполнитель должен предоставить Госдуме свое исследование 30 ноября 2018 года.