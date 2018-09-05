Оптимизация. В РАНХиГС объяснили причины закрытия филиалов

Причиной упразднения семи отделений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) является оптимизация филиальной сети академии. Студентов в филиалах, фигурирующих в постановлении Правительства РФ, уже нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

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Напомним, по решению Правительства ликвидированы Адыгейский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутские филиалы. Число отделений академии сократилось до 53.

В пресс-службе РАНХиГС сообщили, что выходу распоряжения предшествовала работа по переводу студентов в ближайшие крупные филиалы академии. Сокращены и сотрудники филиалов.

Цель оптимизации региональной структуры – повышение качества обучения, заявил проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин.

"Во всех сокращаемых филиалах отсутствует контингент студентов и слушателей. Все студенты в 2016-2017 гг. либо закончили свое обучение, либо были переведены в другие филиалы Академии или другие учебные заведения с соблюдением всех требований законодательства РФ", - сообщил он.