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Оптимизация. В РАНХиГС объяснили причины закрытия филиалов

Причиной упразднения семи отделений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) является оптимизация филиальной сети академии. Студентов в филиалах, фигурирующих в постановлении Правительства РФ, уже нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.
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Напомним, по решению Правительства ликвидированы Адыгейский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутские филиалы. Число отделений академии сократилось до 53.

В пресс-службе РАНХиГС сообщили, что выходу распоряжения предшествовала работа по переводу студентов в ближайшие крупные филиалы академии. Сокращены и сотрудники филиалов.

Цель оптимизации региональной структуры – повышение качества обучения, заявил проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин.

"Во всех сокращаемых филиалах отсутствует контингент студентов и слушателей. Все студенты в 2016-2017 гг. либо закончили свое обучение, либо были переведены в другие филиалы Академии или другие учебные заведения с соблюдением всех требований законодательства РФ", - сообщил он.


Теги: РАНХиГС, закрытие филиалов РАНХиГС, Тюменский филиал РАНХиГС, Нижнетагильский филиал РАНХиГС



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Оптимизация. В РАНХиГС объяснили причины закрытия филиалов

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Ранее 03.09.2018 15:10 Мск Правительство РФ распорядилось ликвидировать ряд филиалов РАНХиГС

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