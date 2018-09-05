Налоговая банкротит санаторий "Нефтяник Самотлора"

Напомним, руководства санатория "Нефтяник Самотлора" ранее привлекалось к ответственности из-за зарплатного долга перед сотрудниками .

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа, суд по делу состоится 4 октября. При этом санаторий частично погасил долг, в реестр требований кредиторов налоговая просит включить 1,5 млн руб.

Налоговая служба обратилась в югорский арбитраж с требованием банкротства санатория "Нефтяник Самотлора". Долг санатория - порядка 7 млн руб.