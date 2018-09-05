Молодой надымчанин украл двухлетнюю девочку, привел среди ночи во двор и изнасиловал

19-летнего надымчанина судят за изнасилование двухлетней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

По версии следствия, ночью 14 июня женщина со своей двухлетней дочерью была в гостях, где выпивала. После застолья несколько человек вызвались проводить ее до дома. По дороге компания зашла в магазин. Оставив дочь на одного из провожавших ее юношей, мать тоже пошла за покупками.

Парень укатил коляску со спавшей девочкой во двор и там изнасиловал ребенка. Обнаружили 19-летнего преступника в момент надругательства полицейские, к которым обратилась с заявлением о пропаже дочери обеспокоенная мать.

Дело ушло в суд.