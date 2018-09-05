"МК": Убившую Захарченко бомбу спрятали за Чебурашку в камуфляже

Взрывчатка, которой убили главу ДНР Александра Захарченко, была заложена не в люстру, а в вывеску над входом в кафе "Сепар", на которой был изображен Чебурашка в камуфляже, пишет "Московский комсомолец".

Ранее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал, что взрывное устройство могло быть заложено в кафе накануне визита в него руководства республики. По его словам, взрыв произошел в тот момент, когда люди заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри.

Напомним, помимо Захарченко в кафе погиб его охранник, еще 11 человек пострадали, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Предполагалось, что безоболочное взрывное устройство было установлено в люстре. Но, по последним данным, оно крепилось над вывеской.

Таким образом, у убийц Захарченко должно было быть достаточно времени для монтажа бомбы, отмечает издание. Кроме того, они знали график передвижения главы ДНР, что еще раз подтверждает причастность к покушению человека из ближайшего окружения Захарченко.

Также стало известно, что необходимые меры предосторожности перед приездом главы ДНР в кафе были приняты, но собака не обнаружила взрывчатку.

По одной из версий, Захарченко и другие представители руководства ДНР заехали в кафе недалеко от правительственной резиденции, чтобы помянуть погибшего накануне Иосифа Кобзона. Глава ДНР был дружен с российским певцом и даже объявил трехдневный траур по Кобзону.