Свердловский облсуд нашел нарушения в кассационной жалобе снятой с выборов Юлии Михалковой

Свердловский областной суд вынес определение о возвращении актрисе "Уральских пельменей" Юлии Михалковой ее кассационной жалобы. Там обнаружены нарушения.

Напомним, 13 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга отменил регистрацию известной актрисы на выборах в городскую думу. 24 августа областной суд отклонил апелляцию Михалковой, оставив в силе решение районной инстанции. На днях от имени Юлии поступила кассационная жалоба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, особенностью производства в суде кассационной инстанции является то, что предварительное изучение кассационной жалобы и проверка законности обжалуемых судебных актов осуществляется исключительно по приложенным к ней материалам. К их числу относятся заверенные судом копии обжалуемых судебных актов.

"В данном случае представленные копии оформлены ненадлежащим образом, со значительными дефектами текста, возникшими, по всей видимости, при копировании, что затрудняет их прочтение и препятствует изучению кассационной жалобы. После устранения недостатка заявитель в течение шести месяцев со дня вступления обжалуемых судебных актов в силу сможет вновь обратиться в суд с кассационной жалобой", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, Юлия Михалкова баллотируется по одномандатному избирательному округу №9 в Ленинском районе Екатеринбурга. Причиной снятия с ее предвыборной дистанции стало то, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. В то же время для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей.