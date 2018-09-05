На Среднем Урале открыли копию памятника "Рабочий и колхозница"

Сегодня в Верхней Пышме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын приняли участие в торжественной церемонии открытия копии монумента Рабочий и Колхозница, установленной на площадке перед Музеем автомобильной техники, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

По мнению Евгения Куйвашева, символично, что монумент в Верхней Пышме открыт в преддверии финального этапа борьбы за право проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025 году.

"Я с большим волнением и воодушевлением приехал сегодня сюда. Все мы с детства знаем и помним знаменитый монумент Веры Мухиной - дань уважения людям труда: промышленникам и работникам сельского хозяйства. Установленная в Верхней Пышме копия легендарного памятника олицетворяет самоотверженный труд жителей городского округа и всего Среднего Урала", - убежден губернатор.

Отметим, до 2018 года единственная копия памятника была установлена в 1938 году в городе Бикин в Хабаровском крае.

Оригинал авторства скульптора Веры Мухиной был создан в 1937 году для советского павильона на Всемирной выставке в Париже. Знаменитый монумент высотой в 59 метров установлен в Москве на ВДНХ. Уральская копия хоть и уступает в размерах — ее высота вместе с постаментом составляет 19,2 метра — но выглядит не менее величественно. Автор верхнепышминских Рабочего и Колхозницы — уральский скульптор Александр Кокотеев, изготовлен артобъект в литейной мастерской Ивана Дубровина. Для создания макета памятника в глине скульпторами специально был арендован отдельный цех Уралхиммаша.