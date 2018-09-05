Главный тренер сборной Германии ввел комендантский час для футболистов команды

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев ввел комендантский час для своих игроков.

По информации издания "Sport Bild", в полночь немецкие футболисты обязаны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Футболистом запрещено находиться в барах гостиницы.

Напомним, что на Чемпионате мира-2018 в России сборная Германии, находясь в статусе действующих чемпионов, не смогла преодолеть групповой этап. Ранее появлялась информация о том, что игроки сборной Германии на мундиале раскололись на два лагеря по этническим признакам.

6 сентября "бундестим" сыграет с чемпионами мира - Францией в Лиге наций, а 9 сентября немцы проведут товарищеский матч с Перу.