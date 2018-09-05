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Социалистический строй во благо народа: КНДР готовится отметить 70-летие

КНДР готовится отмечать день республики – в этом году исполняется ровно 70 лет со дня провозглашения независимости страны. Сейчас народно-демократическую республику возглавляет третий лидер – Ким Чен Ын. В посольстве КНДР в РФ рассказали Накануне.RU о политике нынешнего руководителя, "направляющего все свои усилия во благо народу".
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В посольстве отмечают, что забота будущего маршала о народе проявилась уже во время организации траурных мероприятий во время похорон его отца председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира.

Тогда "многочисленные люди посещали траурные пункты, где установлен портрет покойного Ким Чен Ира под открытым небом. Не только женщины и старики, но и даже юные учащиеся в морозе добровольно стояли у его портрета. Для корейцев это было вполне должным, так как они почитали Ким Чен Ира, как родного отца. А, беспокоясь, что они замерзают у портрета, Ким Чен Ын распорядился принять срочные меры по тому, чтобы устроить обогреватель у траурного пункта и подавать людям горячий чай и напитки с медом. Он повелел обратить первоочередное, абсолютное внимание на удобства народа, организуя траурные мероприятия".

Аршал на горнолыжном курорте Масикрён(2018)|Фото: www.koreaherald.com/

И после этого, как рассказали в посольстве, высший руководитель страны неизменно уделяет внимание строительству гражданских объектов и улучшению повседневной жизни людей.

Под руководством Ким Чен Ына в центре столицы Пхеньяна поднялась современная улица Чханчжон и простым трудящимся бесплатно предоставлены квартиры, после новоселья сам посетил квартиры рабочих и педагога, где поговорил с ними и подробно ознакомился с их жизнью.

Ким Чен Ын руководит стройкой в Вонсане(2018)|Фото: http://kcna.kp

В 2013 году на мировом уровне были возведены Мунсуский аквапарк, Миримский ипподром, Масикрёнская лыжная база, а также новые медицинские учреждения, в том числе Педиатрическая больница "Окрю", cтоматологическая больница "Рюгён". Отдельная улица "Ынха" построена для деятелей науки и техники, которые внесли особый вклад в укрепление государственной мощи страны, экономическое строительство и улучшение благосостояния населения; для преподавательско-исследовательского состава Университета имени Ким Ир Сена - жилые дома с учреждениями бытового обслуживания, и закрытыми минискверами; специальныйжилой дом возведён и для спортсменов и тренеров, прославивших честь Родины на международных соревнованиях.

Все эти объекты строятся при личном участии Ким Чен Ына.


Теги: Ким Чен Ын, Корейская Народно-Демократическая республика, КНДР, День Республики



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Социалистический строй во благо народа: КНДР готовится отметить 70-летие

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