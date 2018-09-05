СМИ: Сенатор Керимов собирается приобрести контрольный пакет сети "Детский мир"

АФК "Система" Владимира Евтушенкова может продать контрольный пакет сети "Детский мир" структурам сенатора Сулеймана Керимова, пишет "Коммерсантъ".

Сумма сделки составит порядка 45 млрд рублей, отмечает издание. "Системе" принадлежит 52,1% розничной сети.

По сведениям источников, переговоры о покупке ценных бумаг "Детского мира" были активизированы после того, как с Керимова во Франции были сняты подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября 2017 года был задержан в аэропорту Ниццы. 23 ноября суд постановил освободить российского предпринимателя под залог в 5 млн евро. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога с 5 млн до 40 млн евро.

Летом этого года стало известно, что у французских правоохранителей "нет претензий" к Керимову. Сенатор переведен в статус ассистрированного свидетеля. В июле Сулейман Керимов вернулся в Россию.