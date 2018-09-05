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экономика В России

СМИ: Сенатор Керимов собирается приобрести контрольный пакет сети "Детский мир"

АФК "Система" Владимира Евтушенкова может продать контрольный пакет сети "Детский мир" структурам сенатора Сулеймана Керимова, пишет "Коммерсантъ".
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Сумма сделки составит порядка 45 млрд рублей, отмечает издание. "Системе" принадлежит 52,1% розничной сети.

По сведениям источников, переговоры о покупке ценных бумаг "Детского мира" были активизированы после того, как с Керимова во Франции были сняты подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября 2017 года был задержан в аэропорту Ниццы. 23 ноября суд постановил освободить российского предпринимателя под залог в 5 млн евро. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога с 5 млн до 40 млн евро.

Летом этого года стало известно, что у французских правоохранителей "нет претензий" к Керимову. Сенатор переведен в статус ассистрированного свидетеля. В июле Сулейман Керимов вернулся в Россию.


Теги: сулейман керимов, детский мир, афк система



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СМИ: Сенатор Керимов собирается приобрести контрольный пакет сети "Детский мир"

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