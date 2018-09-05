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общество Тюменская область

Тюменские депутаты предложили спустить на уличных торговцев полицию с собаками, а может и казаков

Депутаты тюменской областной думы в очередной раз подняли вопрос о несанкционированной уличной торговле сезонными продуктами питания. Как предает корреспондент Накануне.RU, разобраться с ситуацией потребовал депутат от "Единой России" Андрей Моргун в рамках обсуждения профильного вопроса на комитете по агропромышленному комплексу.

"Торгуют все подряд! Это что такое? Люди не платят на налоги, а мы возвращаемся в 90-ые", - возмутился народный избранник. Впрочем, парламентарий сделал оговорку, что он не имеет в виду "бабушек с огурцами", а речь идет о незаконных предпринимателях-перекупщиках.

Директор регионального департамента потребительского рынка Андрей Пантелеев лишь развел руками: "Сейчас нет инструментов, чтобы изымать эту продукцию, а штрафы малы и незначительны по отношению к их доходам". По его словам, изымать средства торговли может только полиция, а муниципальные власти и казаки – такой возможности не имеют.

Однако Пантелеев пообещал сразу после выборов проработать этот вопрос в части изменения нормативной базы, чтобы "действовать более решительно".

"Один наряд полиции с собачкой раз в день решит вопрос", - не унимался инициатор. Но чиновник в ответ пояснил, что в таком случае полиция "должна там жить и всех кусать этой собакой".

Примечательно, что прозвучали и более рациональные и цивилизованные предложения: централизованно скупать продукцию тюменских огородников.

Директор департамента АПК по Тюменской области Владимир Чейметов с предложением согласился, заявив, что власть сегодня готова поработать с излишками этой продукции. "Уже сейчас есть специальные места на рынках, где люди могут оперативно сбывать излишки", - отметил он.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо также подтвердила готовность ее структуры поработать над этим вопросом, подчеркнув, что они готовы исследовать продукцию на безопасность и на это даже есть средства. "Такое поручение я уже дала", - отметила главный санитарный врач области.


Теги: дума Тюменской области, несанкционированная торговля



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Тюменские депутаты предложили спустить на уличных торговцев полицию с собаками, а может и казаков

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