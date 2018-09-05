05 Сентября 2018
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"Нам ничего не говорят". Часть жителей Вторчермета по-прежнему без горячей воды - четыре месяца

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет нет воды уже почти четыре месяца. Проблемная ситуация начала развиваться в мае, тогда местные жители и не думали, что им придется терпеть неудобства все лето. Целый микрорайон был вынужден "мыться в тазиках" и верить обещаниям коммунальщиков, которые каждый раз откладывали сроки возобновления ГВС. На данный момент в нескольких жилых домах ситуация осталась неизменной, передает корреспондент Накануне.RU

Отключением воды в летний период никого не удивишь, в мае горожане связывали это с опрессовками, но когда прошел месяц – почувствовали неладное. В конце мая ООО "УК РЭМП УЖСК", в обслуживании которой находится большинство домов микрорайона, опубликовала на сайте объявление, что с 18 мая и до момента окончания работ будет прекращена подача горячей воды, однако в некоторых домах ее уже не было. Под такие ограничения попали более 200 многоквартирных домов.

Речь идет о работах по переключению потребителей с котельной "Юг-Энергосервис", выведенной из эксплуатации, на ТЭЦ-19. В конце августа в большей части домов микрорайона подача ГВС была возобновлена, однако, по данным УК, воды по-прежнему нет в 40 домах.

кран, вода, отключение, капля(2016)|Фото:Накануне.RU

С данной проблемой в редакцию Накануне.RU обратилась местная жительница, проживающая на улице Эскадронной. По ее словам, в доме нет воды с 15 мая, а в управляющей компании ей так и не сказали, когда будет вода.

"У нас на Эскадронной, 35 нет горячей воды, также я знаю, что на переулке Малахитовом тоже нет, и на Санаторной. В управляющую компанию мы звонили, там сказали тоже самое, что написано на табличках, где огорожена территория с ремонтом. Сказали, что мы проводим переключение с одной ТЭЦ на другую и все. Вот тоже самое мне голосом робота сказали и никакой информации конкретной я больше не получила", - рассказала Ольга.

Накануне.RU в управляющей компании также не назвали конкретных сроков подачи ГВС, ссылаясь на поставщиков и ремонтные работы, которые неизвестно когда закончатся.

"В связи с ремонтными работами, исполнителями которых являются поставщики коммунального ресурса АО "ЕТК" и МУП "Екатеринбургэнерго", в части домов горячее водоснабжение еще отсутствует. После того, как от поставщиков поступит официальная информация о готовности сетей к подаче теплоносителя, управляющая компания приступит к запуску горячей воды в дома. По состоянию на 4 сентября в зоне проведения ремонтных работ находятся около 40 многоквартирных домов жилого фонда ООО "УК РЭМП УЖСК", - пояснили в пресс-службе УК.

Однако пресс-секретарь администрации города заверил Накануне.RU, что без воды сейчас находятся всего пять жилых домов, там вода появится уже на следующей неделе.

Отметим, ранее жители проблемного Вторчермета сообщали Накануне.RU, что воду отключили 10 мая. В УК озвучивали несколько сроков возобновления ГВС - 5 июля, 25 июля, затем – 1 августа.


Теги: горячая вода, управляющая компания, Вторчермет, отключение воды



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"Нам ничего не говорят". Часть жителей Вторчермета по-прежнему без горячей воды - четыре месяца

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