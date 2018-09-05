Плановые учения. В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "Мега"

В Екатеринбурге сегодня утром, 5 сентября эвакуировали ТРЦ "Мега". О том, что на месте работают сотрудники МЧС и другие ведомства, сообщили читатели, передаёт корреспондент Накануне.RU

Некоторые очевидцы связали это с землетрясением, которое произошло сегодня ночью на территории Южного Урала. Отметим, что сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Челябинской области в городе Катав-Ивановск. В результате землетрясения никто не пострадал.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, ничего криминального в Меге не произошло.

"На данном объекте проводилась плановая учебная отработка навыков при возникновении различных чрезвычайных ситуаций", - добавил он.