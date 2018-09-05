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политика В России

Лавров заявил о нарастающей конфронтации между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастающей конфронтации между РФ и США.
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Об этом свидетельствует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, пояснил глава МИД.

Эти шаги увеличивают риск в том числе военного противостояния, отмечает российский дипломат. По его словам, это неприемлемо для России, о чем американские партнеры были предупреждены.

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале глава МИД отметил ужесточение риторики, накал политических страстей и рост напряженности между двумя странами.

В феврале Лавров заявил, что США готовят Европу к ядерному удару по России.

Выступая в Женеве на конференции по разоружению, он назвал американские ТЯО, размещенные на европейском континенте, проявлением агрессивной позиции.


Теги: сергей лавров, сша, россия



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Лавров заявил о нарастающей конфронтации между Россией и США

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