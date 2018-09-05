На Среднем Урале проверяют случаи незаконных рубок деревьев, выявленные из космоса

Департамент лесного хозяйства Свердловской области проверяет случаи возможных незаконных рубок деревьев в регионе. Все они были выявлены в ходе космического мониторинга.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, всего поступило 86 карточек космосъемки, на которых после дешифрирования были выявлены признаки незаконных рубок. Наибольшее количество таких карточек поступило по Серовскому и Сысертскому лесничествам, каждая проверяется специалистами государственного лесного надзора департамента при наземном обследовании и по имеющимся в лесничестве документам. Собственный контроль по выявленным нарушениям осуществляют и специалисты Рослесинфорга.

На сегодняшний день наземным способом было проверено 15 карточек дешифрирования. На снимки попали прогалины, ветровалы, посаженные лесные культуры и другие естественные "проплешины" в лесу. Случаи незаконной рубки ни в одном случае не подтвердились. Работа по проверке остальных фактов, установленных в ходе космического мониторинга, продолжается.