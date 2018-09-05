Уральская ассоциация туризма: Средний чек на отдых за рубежом вырос на 4 тысячи рублей

Средняя стоимость отдыха на одного человека в период с мая по август 2018 г. составила 38 тыс.руб., а в 2017 году за этот же период люди отдавали 34 тыс.руб. Это касается исключительно зарубежных направлений, на российских курортах цена варьируется в районе 23 тыс.руб. По сравнению с 2017 г. цена выросла на 500 руб.

Как пояснил Накануне.RU президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, дело в том, что по сравнению с прошлым годом курс рубля снизился на 15%. Он также считает, что при текущем положении, когда нефть опять растёт ($79 за баррель), доллар должен стоить не больше 60 руб. и для него это нормально.

"Что касается курса, то мы видим, как Центральный банк, наконец-то, последние несколько недель предпринимает усилия, а до этого они просто наблюдали, как рушится курс, но пока результатов нет. Но они заняты этим делом, сложно их критиковать. На данный момент они обсуждают изменение ключевой ставки, при этом мы все видим, как растет нефть ($79 за баррель), а при такой стоимости нефти доллар должен быть - 57 руб. Как показывает практика, были времена и похуже, например, в 2014 году, когда цены "взлетали" в два раза", - добавил Пузанков.

За первое полугодие в екатеринбургском аэропорту Кольцово был замечен рост пассажиропотока - 18% (более 2,5 млн человек). Традиционно это рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь. Что же касается зарубежных стран, то лидерами стали Турция, Дубай, Прага и Китай. Топ-стран, куда люди приобретали пакетные туры: Россия, Турция, Кипр, Тунис и Греция. Стоит отметить, что российский пакетный туризм набрал популярность и теперь стал полноценным участником рынка пакетных услуг.

Что же касается роста средней цены на человека, то, например, в 2017 г. Кипр стоил 41 тыс.руб., а сейчас - 43 тыс.руб, цена путевки в Грецию с 42 тыс.руб. увеличилась до 46 тыс.руб. В основном цена на зарубежные направления по сравнению с прошлым годом поднялась на 2-4 тыс.руб.

Туристы стали меньше тратиться на экскурсии, снизился чек в ресторанах, меньше тратят на шоппинг. Продолжительность отдыха не изменилась. По словам президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанков, у туристов также не замечена тенденция менять "звёзды" отеля.

"Они в основном выбирают отели, которые на несколько тысяч рублей дешевле, но категорию не меняют. Пока не наблюдаем того, чтобы человек из пяти звёзд перешёл на четыре. Такое было в 2014 году, повторюсь, когда всё дорожало в два раза. Люди стали внимательно выбирать внутри категории", - отметил он.

Турция в этом году была популярна у большинства отдыхающих, но ранее стало известно, что страна хочет отказаться от системы "все включено", которая привлекает россиян. Но, по словам руководителя уральского отделения Российского союза туриндустрии, директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, речь идёт только об отелях 2-4 звезд, расположенных не на первой береговой линии курорта.

"Отели уровня 2-4 звезд планируется перевести на систему "завтрак", при этом создав рядом с ними инфраструктуру недорогих кафе и мест питания. В погоне за клиентами практически все отели Турции работают по системе all inclusive. Понятно, что за цену 10-15 долларов в день на человека полноценно обеспечить туристу и питание, и напитки невозможно. Всё это приводит к тому, что многие расстроены и отдыхом и Турцией", - добавил Мальцев.

Он отметил, что эта система позволит развить рабочие места в Турции, а также поспособствует тому, чтобы большая часть заведений имела прибыль, ведь туристы, отдыхающие по системе"всё включено" зачастую не берут с собой лишних денег.

Реконструкция будет идти в Турции до 2024 года, потому что такие вопросы надо согласовать с муниципалитетами и отелями, находящимися в частной собственности.

Безусловно, одним из самых популярных направлений мог стать Египет, но авиасообщение между двумя странами было прервано после теракта на борту российского самолета. 15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Шла речь о том, что переговоры по чартерам на курорты Египта возобновятся после ЧМ-2018 в России, но, по словам экспертов, все туристические компании уже давно вычеркнули Египет из списка для отдыха.

"Дело в том, что там очень непростой процесс. Египет могут открыть хоть завтра, но за такое время невозможно сверстать чартерные программы. При таком условии, рейс стартуют лишь следующей весной. Мы предполагаем, что вопрос с Египтом решится весной-летом 2019 года", - добавили эксперты.

Что же касается прогнозов на осенне-зимний сезон, то традиционно лидерами станет Восточная Азия, Дубай, Таиланд.