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происшествия Сибирский ФО

Три человека пострадали при пожаре на заводе "Азот" в Кемерово

На заводе "Азот" в Кемерово в результате пожара пострадали трое работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Как отмечает компания, возгорание возникло в ходе проведения ремонтных работ на кровле корпуса 2016, производство Капролактам. "Произошло частичное обрушение кровли корпуса, среди пострадавших - трое работников подрядной организации "Сибирьрегионстрой", они получили ожоги разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее, по данным СМИ, в ГУ МЧС по региону информировали, что в одном из цехов завода частично обрушилась во время ремонтных работ, что привело к пожару на территории.

В настоящее время, как подчеркнули в пресс-службе "Азота", возгорание ликвидировано, пострадавшие госпитализированы, и угрозы для их жизни нет. "Производство работает, ситуация стабильна и безопасна", - заверили на предприятии.  


Теги: Кемерово, пожар, завод, азот



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Три человека пострадали при пожаре на заводе "Азот" в Кемерово

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