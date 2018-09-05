05 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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"Яндекс" запускает собственную облачную платформу

"Яндекс" запустил облачную платформу "Яндекс.Облако", сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Яна Лещинского.
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До конца года доступ к платформе будет открыт для всех. Сервис к "Яндекс.Облаку" можно получить, оставив заявку на сайте.

С апреля этого года "облако" тестировали более 50 крупных российских и международных компаний, числе которых Тинькофф банк, X5 Retail Group, S7, "Битрикс24" и SkyEng.

Отмечается, что в перспективе сервис составит конкуренцию аналогичным продуктам западных компаний – Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Ранее компания заявила о выпуске собственного смартфона. Он будет носить название "Яндекс.Телефон". Изготовителем гаджета числится зарегистрированная в Швейцарии компания "АО Яндекс Сервисез АГ".

10 июля стартовали продажи инновационного гаджета компании с голосовым помощником Алисой. Из-за большого числа покупателей компания ограничила продажи - в одни руки давали по две колонки.


Теги: яндекс, облачная платформа



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"Яндекс" запускает собственную облачную платформу

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