В Югре "единоросс" объявил сухую голодовку из-за снятия с выборов

Кандидат от партии "Единая Россия" на довыборах в гордуму Нефтеюганска Дмитрий Третьяков по суду лишился удостоверения кандидата. Снятию конкурента с выборов поспособствовала Анаид Шишкина, которая участвует в кампании в порядке самовыдвижения. Избирком уже пытается оспорить решение суда, а несостоявшийся кандидат начал сухую голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

За один свободный мандат депутата гордумы в Нефтеюганске идет нешуточная борьба. Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов, один из них - заместитель директора по финансам "ЮграГазТранса" Дмитрий Третьяков, представляющий "Единую Россию", лишился права участвовать в выборах.

В суд обратилась самовыдвиженец Анаид Шишкина, которая сочла незаконной агитацию кандидата, избирательная комиссия выступила в деле в качестве соответчика.

В избиркоме Накануне.RU пояснили, что речь идет о воздушных шарах, которые кандидат распространял в свою поддержку.

"Территориальная избирательная комиссия была уведомлена об этих шарах, их изготовление оплачено из фонда кандидата. Они являлись агитационным материалом. Но суд посчитал, что это является подкупом избирателей. Мы не согласны с решением суда, подали апелляцию. Заседание пока не назначено", - сообщили в комиссии.

Заседание суда должно пройти не позднее 7 сентября. Выборы, напомним, пройдут 9 сентября.

Дмитрий Третьяков сегодня объявил о начале сухой голодовки, выбывший участник выборов вышел на одиночный пикет. Он собирает подписи под обращением к президенту России и председателю Центральной избирательной комиссии РФ.