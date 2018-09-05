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В Югре "единоросс" объявил сухую голодовку из-за снятия с выборов

Кандидат от партии "Единая Россия" на довыборах в гордуму Нефтеюганска Дмитрий Третьяков по суду лишился удостоверения кандидата. Снятию конкурента с выборов поспособствовала Анаид Шишкина, которая участвует в кампании в порядке самовыдвижения. Избирком уже пытается оспорить решение суда, а несостоявшийся кандидат начал сухую голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

За один свободный мандат депутата гордумы в Нефтеюганске идет нешуточная борьба. Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов, один из них - заместитель директора по финансам "ЮграГазТранса" Дмитрий Третьяков, представляющий "Единую Россию", лишился права участвовать в выборах.

В суд обратилась самовыдвиженец Анаид Шишкина, которая сочла незаконной агитацию кандидата, избирательная комиссия выступила в деле в качестве соответчика.

В избиркоме Накануне.RU пояснили, что речь идет о воздушных шарах, которые кандидат распространял в свою поддержку.

(2018)|Фото: vk.com/golosa86

"Территориальная избирательная комиссия была уведомлена об этих шарах, их изготовление оплачено из фонда кандидата. Они являлись агитационным материалом. Но суд посчитал, что это является подкупом избирателей. Мы не согласны с решением суда, подали апелляцию. Заседание пока не назначено", - сообщили в комиссии.

Заседание суда должно пройти не позднее 7 сентября. Выборы, напомним, пройдут 9 сентября.

Дмитрий Третьяков сегодня объявил о начале сухой голодовки, выбывший участник выборов вышел на одиночный пикет. Он собирает подписи под обращением к президенту России и председателю Центральной избирательной комиссии РФ.


Теги: Дмитрий Третьяков, довыборы в думу Нефтеюганска



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В Югре "единоросс" объявил сухую голодовку из-за снятия с выборов

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