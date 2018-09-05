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В Подмосковье "лоб в лоб" столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы

В Подмосковье произошло серьезное ДТП с жертвами.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, сигнал об аварии в городском округе Можайск на 137-м километре трассы М-1 "Беларусь" поступил сегодня около 5 часов утра. В результате ДТП движение на автодороге было частично затруднено.

Как уточнили в ведомстве, возгорания не последовало, розлива топлива нет. По данным МЧС, есть пострадавшие, но их количество не сообщается.

(2018)|Фото: ГУ МЧС по Московской области

По сообщениям СМИ, "лоб в лоб" столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус: в результате ДТП один человек погиб, еще 12 пострадали. 10 человек были доставлены в больницу, часть - в тяжелом состоянии.


Теги: ДТП, грузовик, Подмосковье



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В Подмосковье "лоб в лоб" столкнулись грузовик и микроавтобус: есть жертвы

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