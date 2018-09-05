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Две российские легкоатлетки получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Две российские легкоатлетки получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Так, метательница копья Мария Абакумова дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине (где россиянка завоевала "серебро", - прим.) и чемпионата мира 2011 года в Тэгу ("золото", - прим.). Результаты 32-летней спортсменки были аннулированы с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Прыгунья в длину Татьяна Лебедева приняла дисквалификацию на 2 года за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с Олимпиады-2008 в Пекине (два "серебра" в прыжке в длину и тройном прыжке, - прим.). Результаты 42-летней спортсменки, завершившей карьеру, аннулированы с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года.


Теги: Мария Абакумова, Татьяна Лебедева, допинг, дисквалификация



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Две российские легкоатлетки получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

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