Во время тайфуна в Хабаровском крае на ребенка упала кровля школы

В Хабаровском крае ребенка травмировало кровлей школы во время тайфуна. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось 5 сентября в городе Советская Гавань: во время сильного тайфуна порывами ветра сорвало кровлю школы №1 и повалило деревья. По предварительным данным, в результате падения фрагментов крыши 12-летняя девочка получила перелом ноги. Ее доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Из Хабаровска на место выехали криминалисты и эксперт краевого следственного управления.

Напомним, тайфун "Джеби" унес в Японии жизни восьми человек, еще около 350 получили ранения. Тайфун, который считается самым мощным с 1993 года, уже затопил 20 автодорог в Приморском крае. В настоящее время непогода бушует в Хабаровском крае.