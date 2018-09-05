05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Серый кардинал" Екатеринбурга проиграл битву?...

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Дальневосточный ФО В России Приморский край

Во время тайфуна в Хабаровском крае на ребенка упала кровля школы

В Хабаровском крае ребенка травмировало кровлей школы во время тайфуна. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось 5 сентября в городе Советская Гавань: во время сильного тайфуна порывами ветра сорвало кровлю школы №1 и повалило деревья. По предварительным данным, в результате падения фрагментов крыши 12-летняя девочка получила перелом ноги. Ее доставили в больницу.

Хабаровский край(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Из Хабаровска на место выехали криминалисты и эксперт краевого следственного управления.

Хабаровский край(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, тайфун "Джеби" унес в Японии жизни восьми человек, еще около 350 получили ранения. Тайфун, который считается самым мощным с 1993 года, уже затопил 20 автодорог в Приморском крае. В настоящее время непогода бушует в Хабаровском крае.


Теги: тайфун, кровля, школа, дело



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Во время тайфуна в Хабаровском крае на ребенка упала кровля школы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2018 01:07 Мск От самого мощного за четверть века тайфуна в Японии погибли 8 человек

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 199

Мнения из сети


Наши спецпроекты