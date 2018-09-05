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происшествия Тюменская область

Прокуратура обжаловала решение о штрафе спикера тюменской думы, из-за которого погибли два человека

Прокуратура обжаловала отмену уголовного преследования спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева, который оштрафован за смертельную аварию, передает корреспондент Накануне.RU.

В апелляции, которая подана сегодня, 5 сентября, поставлен вопрос об отмене постановления и возвращении ходатайства и материалов уголовного дела для дальнейшего расследования. Документ рассмотрит Тюменский областной суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, 3 сентября Тюменский районный суд оштрафовал Еремеева на 160 тыс. руб. то, что он в ночь на 24 июня на трассе Тюмень – Курган выехал на своей "Тойоте" на "встречку" и столкнулся с легковушкой, жертвами аварии стали два человека. Политик заплатил потерпевшим 3 млн руб. компенсации морального вреда, претензий к спикеру они не имеют.


Теги: Дмитрий Еремеев, прокуратура Тюменской области, авария, трасса Тюмень - Курган



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Прокуратура обжаловала решение о штрафе спикера тюменской думы, из-за которого погибли два человека

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