В Прикамский избирком поступило сразу два обращения по референдуму о пенсионном возрасте

Избирательная комиссия Пермского края отказала краевому отделению КПРФ в регистрации пермской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

В избирком по вопросу референдума "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?" коммунисты обратились 20 августа.

Однако выяснилось, что 17 августа в избирком обратилась другая инициативная группа по вопросу референдума "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Поскольку вопросы аналогичны по смыслу, прикамский избирком принял решение отказать инициативной группе от КПРФ, обратившейся позднее. Кто входит в состав региональной подгруппы, обратившейся в избирком 17 августа, не разглашается.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.