05 Сентября 2018
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происшествия Челябинская область

Введем режим ЧС. В Челябинской области произошел новый толчок

В Катав-Ивановском районе введен режим ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Подземные толчки продолжаются.

"Только что, в 10.36, - опять толчок. Довольно-таки сильный", - написала на своей странице в Facebook председатель городского собрания депутатов Галина Федосеева.

"Боже мой, снова началось, опять трясет", - пишут жители в соцсетях.

В ГУ МЧС по Челябинской области Накануне.RU сообщили, что пока не обладают информацией о новых толках.

Напомним, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58. Поселок Орловка находится в 1,5 км от сейсмической активности, а в пятидесятикилометровой зоне находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов. Разрушений зданий и сооружений нет.


Теги: землетрясение, МЧС, толчок, Катав-Ивановск,



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Введем режим ЧС. В Челябинской области произошел новый толчок

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