"У меня нет положительных проб!". Светлана Слепцова прокоментировала обвинения в использовании допинга

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова впервые прокомментировала выдвинутые против нее и ряда других биатлонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщало Накануне.RU, Союз биатлонистов России сообщил, что от Международного союза биатлонистов (IBU) получена информация о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

Известно, что один из подозреваемых спортсменов стал Евгений Устюгов. Светлана Слепцова также подтвтердила, что она находится в списке "обвиняемых", при этом положительных проб, по словам самой спортсменки, у нее нет.

"Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые! Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны!", - написала она на своей странице в "Инстаграм".

Слепцова добавила, что "доказательства" использования допинга основаны на обвинения Родченкова.

"Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность! Если понадобиться, в любых судах", - написала Слепцова.

Как сообщало Накануне.RU, ряд российских биатлонистов были отстранены от соревнований из-за обвинений, выдвинутых Родченковым.