05 Сентября 2018
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Жители Екатеринбурга ощутили землетрясение, которое случилось на Южном Урале

Некоторые жители городов Свердловской области почувствовали землетрясение, которое произошло сегодня ночью на территории Южного Урала. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС, звонки поступали из Екатеринбурга и Каменска-Уральского.
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По адресам обратившихся свердловчан были направлены оперативные группы МЧС с целью проверки сообщений, а также визуального осмотра прилегающей к указанным адресам территории на предмет целостности зданий.

Кроме того, оперативными группами спасателей были осмотрены территории, граничащие с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Однако колебаний земной поверхности там не ощущалось.

"Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано. Оснований для беспокойства жителей Свердловской области нет", - добавили в ведомстве.

Отметим, что сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Челябинской области в городе Катав-Ивановск около 03.58. Поселок Орловка находится в 1,5 км от сейсмической активности, а в пятидесятикилометровой зоне находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов. В результате землетрясения никто не пострадал.


Теги: землетрясение, МЧС, спасатели



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Жители Екатеринбурга ощутили землетрясение, которое случилось на Южном Урале

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