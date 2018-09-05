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экономика Пермский край

Прикамские депутаты повышают транспортный налог для владельцев дорогих авто

В Пермском крае могут измениться ставки транспортного налога, проект уже внесен в краевое заксобрание.

Согласно проекту, сумма налога на автомобили до 100 л.с. будут снижены, владельцы сверхмощных транспортных средств (от 250 л.с.), напротив, будут платить больше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Налоговые ставки также будут зависеть от категории транспортного средства и года выпуска автомобиля. Последняя норма поможет увязать сумму налога с рыночной стоимостью автомобиля.

"Мы исходили из того, что владельцы автомобилей с мощностью до 100 л.с. – в большинстве своём, люди из социально незащищенных слоев населения, зачастую, инвалиды, поэтому основную тяжесть уплаты налог мы перенесли на тех, кто имеет сверхмощные автомобили", - прокомментировал инициативу один из автором проекта, депутат заксобрания Игорь Папков.

Проект будет рассматривать рабочая группа. В случае принятия закона, новые ставки вступят в силу с 2019 г.


Теги: транспортный налог, законодательное собрание Пермского края



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Прикамские депутаты повышают транспортный налог для владельцев дорогих авто

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