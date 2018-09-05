Уральцу, обстрелявшему из ружья полицейских, предъявлено обвинение по двум статьям

Жителю уральского города Краснотурьинск, открывшему огонь по полицейским, предъявлено обвинение.

Напомним, ранним утром 2 сентября пьяный мужчина с балкона своей квартиры на улице Металлургов произвел несколько выстрелов из зарегистрированного и принадлежащего ему охотничьего гладкоствольного ружья "Вепрь" в сторону дома напротив, где на первом этаже располагается частное охранное предприятие. Также огонь был открыт по припаркованным неподалеку машинам, в том числе служебному автомобилю патрульно-постовой службы полиции. Ранее силовики прибыли на сигнал о конфликте и стрельбе.

В результате один из полицейских был ранен в ногу. Стрелка удалось задержать. Оказалось, что накануне у мужчины вышел конфликт с сотрудниками упомянутого ЧОП, из-за чего и началась стрельба.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). По закону ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавшего полицейского и размер причиненного имущественного ущерба. Ружье изъято и направлено на судебную баллистическую экспертизу. Сам стрелок заключен под стражу, в отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный - пребывавший в многодневном запое бывший спецназовец ГРУ, имеющий награды за мужество.