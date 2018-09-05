США могут пересмотреть дело Ярошенко весной 2019 года

Вопрос о переводе осужденного в США Константина Ярошенко в Россию могут рассмотреть в апреле 2019 года. Такой ответ дали в Госдепе США, пишут "Известия".

Напомним, Ярошенко осужден на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.

В апреле американский президент Дональд Трамп отказал в помиловании российского летчика.

Как заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в России, есть возможность перевести Ярошенко на родину на основе конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, которую подписали в том числе и США.

Для этого необходимо ходатайство защиты летчика. Заявление можно подавать раз в два года.

В декабре сообщалось, что россиянин перенес операцию. В июне летчика перевели в другую тюрьму.

Ранее Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. В частности ему были выбиты зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания.