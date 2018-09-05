05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика За рубежом

США могут пересмотреть дело Ярошенко весной 2019 года

Вопрос о переводе осужденного в США Константина Ярошенко в Россию могут рассмотреть в апреле 2019 года. Такой ответ дали в Госдепе США, пишут "Известия".

Напомним, Ярошенко осужден на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США.

В апреле американский президент Дональд Трамп отказал в помиловании российского летчика.

Как заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в России, есть возможность перевести Ярошенко на родину на основе конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, которую подписали в том числе и США.

Для этого необходимо ходатайство защиты летчика. Заявление можно подавать раз в два года.

В декабре сообщалось, что россиянин перенес операцию. В июне летчика перевели в другую тюрьму.

Ранее Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. В частности ему были выбиты зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания.


Теги: сша, константин ярошенко



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

США могут пересмотреть дело Ярошенко весной 2019 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2018 10:27 Мск "Постарел и проблемы со здоровьем". Семья летчика Ярошенко рассказала о его состоянии
Ранее 21.08.2018 11:28 Мск Жена лётчика Ярошенко прибыла в США
Ранее 04.07.2018 20:43 Мск Лётчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме
Ранее 14.06.2018 00:58 Мск Летчика Ярошенко переводят в другую тюрьму

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 184

Мнения из сети


Наши спецпроекты